C'è lo zampino dell'ex. Il CorSport: "Abraham punisce la Roma"

Il Milan batte la Roma e conquista la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Roma e Lazio. Sulla vittoria della formazione di Sergio Conceiçao c'è lo zampino dell'ex, Tammy Abraham, autore di una doppietta (16' e 42') che ha indirizzato la partita a favore del Diavolo.

E pensare che quella di ieri poteva e doveva essere la partita dei nuovi acquisti, ma l'inglese ha deciso di salire in cattedra e decidere la partita con una doppietta che non marcava da oltre 900 giorni. Di Abraham e della sua prestazione ne ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Abraham punisce la Roma", con la più classica regola degli ex.