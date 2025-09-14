Centrocampo da Diavoli. La Gazzetta: "Subito i due top. Rabiot-Modric e Loftus avanza"

Oggi Max Allegri potrebbe scendere in campo contro il Bologna con l'artiglieria pesante. L'assenza di Rafael Leao lo costringe un po' ad optare per questa soluzione, così come il fatto che nonostante abbia completamente recuperato da quel problema alla mano di cui si è parlato in questi giorni, Christian Pulisic non è ancora al 100% tra impegni con la Nazionale e viaggio transoceanico, a differenza di Santiago Gimenez che partirà invece titolare.

Questa sera il Milan schiererà dunque un centrocampo da Diavoli, come scritto anche da La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Subito i due top. Rabiot-Modric e Loftus avanza", che già a Lecce ha dimostrato di riuscire a svolgere egregiamente quel ruolo (riuscendo a trovare anche la via della rete).