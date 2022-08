Champions, la Gazzetta sul Chelsea: "Mercato ricco. In difesa l'uomo chiave è Thiago Silva"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un piccolo approfodnimento a ciascuna delle squadre sorteggiate nel gruppo di Champions League con il Milan. Questo il titolo riservato alla favorita del girone, il Chelsea: "Mercato ricco ma non basta. In difesa l'uomo chiave è Thiago Silva". Nessuna squadra ha speso più del Chelsea in questo mercato in Premier: 210 milioni e non è finita qua. Tuchel avrà altri rinforzi da qui alla fine di agosto. La sessione estiva ha portato grandi giocatori in rosa: Koulibaly, Sterling e Cucurella su tutti. Dietro il punto di riferimento e leader rimane però Thiago Silva, che per la prima volta in carriera sfiderà la sua ex squadra che lo ha lanciato in Europa. A centrocampo, Tuchel si affida a Jorginho e Kantè. In attacco dovrebbe esserci ancora spazio per qualche colpo.