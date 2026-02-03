Che rammarico per Mateta, il CorSport in apertura: "Milan a vuoto"
Ultimo giorno di mercato deludente per il Milan, che non ha chiuso per Jean-Philippe Mateta dopo che al francese sono stati riscontrati problemi al ginocchio. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Milan a vuoto".
Il riferimento è ovviamente alla trattativa saltata ma anche ai problemi in attacco del Diavolo: "Pulisic a casa, ansia Leao". In riferimento ai vari problemi di formazione che ha Massimiliano Allegri in questa fase clou della stagione, a partire dalla gara di stasera contro il Bologna.
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
