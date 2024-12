Ciao Fonseca, il Milan cambia allenatore: le prime pagine dei principali quotidiani

Paulo Fonseca non sarà più l'allenatore del Milan. Manca solo la comunicazione ufficiale da parte del club, attesa in mattinata dopo che ieri sera è stato lo stesso tecnico portoghese, uscendo dallo stadio, a confermare l'esonero in diretta televisiva. Questa mattina, inevitabilmente, la partita di ieri sera che i rossoneri hanno pareggiato con la Roma passa in secondo piano e la questione allenatore si prende le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola.

La Gazzetta dello Sport, praticamente a tutta pagina, titola così: "Fonseca è finita. Arriva Conceiçao. Il Milan esonera il tecnico dopo il pari con la Roma". Nel sottotitolo le motivazioni ultime: "Tensioni con la squadra e il club. L'allenatore: 'Ho fatto quello che potevo'. L'ex Porto atteso oggi a Milano: in Supercoppa sarà già in panchina". Sul Corriere dello Sport si legge: "Il Milan a Conceiçao. Accordo per 6 mesi, via Fonseca". Nell'occhiello viene riportato: "La Roma pareggia a San Siro. Paulo viene espulso: destino segnato". Nel sottotitolo si va più a fondo della questione: "L'ex tecnico del Porto si prepara a firmare un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva. Dybala replica al gol di Reijnders. Nella ripresa i rossoneri rischiano. I tifosi fischiano. Deciso il cambio in panchina".

Quindi Tuttosport che in taglio alto recita: "Via Fonseca, c'è Conceiçao!". Continua il quotidiano: "Il pari con la Roma non sana la crisi e la rottura: il Milan ha deciso". Nel sottotitolo continua: "Un altro portoghese in panchina: l'ex interista Sergio, papà dello juventino Francisco, è già pronto un contratto di sei mesi a un milione con opzione a favore del club. Paulo chiude da espulso. E i tifosi a San Siro 'esonerano' pure Cardinale". Il QS scrive: "Milan in rosso, umore nero".