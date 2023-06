Come cambia il Milan. Gazzetta: "Furlani gestirà il mercato, palla a Moncada e Mr Moneyball"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Dopo l'addio di Maldini e Massara prenderà forma un nuovo Milan, ma non nelle figure. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, direttore dell'area tecnica e direttore sportivo non verranno sostituiti da soggetti al momento esterni alla società. La gestione del mercato passerà nelle mani di Giorgio Furlani, amministratore delegato del club dallo scorso novembre.

C'è poi la figura di Geoffrey Moncada, capo dello scouting milanista che lavora in rossonero dai primissimi tempi di Elliott, che è destinata a un upgrade. L’uomo mercato del Monaco sarà il primo ispiratore delle strategie sugli obiettivi da inseguire. Infine, da sottolineare come Cardinale creda in un mercato “alla Moneyball”, ovvero puntando su giocatori selezionati in base ai dati. In questo senso può crescere l'importanza di Billy Beane, guru del player-trading che già collabora con RebBird.