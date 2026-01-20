Comvest-Milan, affare entro marzo. La Gazzetta: "La mossa di Cardinale"
RedBird è al lavoro per trovare un investitore che possa permettergli di rifinanziare il debito che oggi ha con Elliott. C'è un favorito in questo discorso, Manulife Comvest, società d'investimento con base a Toronto, in Canada.
L'obiettivo è quello di arricchire la storia societaria del Milan con un nuovo capitolo entro il primo trimestre di questo 2026, quindi marzo, così da avere tutto il tempo di lavorare e programmare il prossimo futuro, finanziario e sportivo del Diavolo. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "La mossa di Cardinale".
