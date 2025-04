Conceiçao aspetta Leao. La Gazzetta in apertura: "Milan e Dea, servono i gol"

vedi letture

Appuntamento questa sera alle ore 20.45 a San Siro per un Milan-Atalanta dal sapore europeo. Entrambe le squadre punteranno alla vittoria per alimentare le rispettive classifiche in vista di un finale di stagione intenso dove è meglio non dare nulla per scontato. Sia Sergio Conceiçao che Gian Piero Gasperini faranno affidamento sui loro uomini migliori, più nello specifico Rafael Leao per il Milan e Mateo Retegui per l'Atalanta.

Insomma, una sfida nella sfida, che La Gazzetta dello Sport ha questa mattina voluto analizzare in apertura titolando "Milan e Dea, servono i gol". In particolare quelli del numero 10 rossonero, che in questa stagione, fatta eccezione per la Champions League e la Coppa Italia, non ha mai segnato tra le mure amiche.