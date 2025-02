Conceiçao cambia ancora. La Gazzetta: "Leao super jolly dalla panchina"

vedi letture

Sergio Conceiçao potrebbe cambiare per l'ennesima volta formazione da quando si è seduto sulla panchina del Milan. Questa volta a perdere il posto dovrebbe essere uno dei Fab Four, dato che con Gimenez, Joao Felix, Leao e Pulisic in campo, la formazione rossonera non ha ottenuto i risultati sperati, anzi, non ha mai vinto segnando appena un gol, quello del Bebote nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Il principale indiziato a perdere una maglia da titolare sembrerebbe essere Rafael Leao, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina l'ha definito "super jolly dalla panchina". Ed in effetti i numeri lo confermano, dato che il portoghese è stato più decisivo da subentrato che da titolare.