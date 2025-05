Conceiçao punta tutto sulla Coppa. Il CorSport: "Bis di consolazione. Il piano di Sergio"

Arrivati a questo punto della stagione, dove il campionato non può dare più nulla se non un misero nono posto, è giusto che il Milan si concentri sulla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna. L'idea, l'intenzione, il sogno è ovviamente quello di alzare al cielo un trofeo che manca da 22 anni per rendere meno amara una stagione che non ha praticamente mai visto il Diavolo lottare per quello che era l'obiettivo dichiarato (almeno da Fonseca): lo scudetto.

Conceiçao è consapevole dell'importanza di questa partita, ed è per questo che preparerà la sua squadra nel migliore modo possibile. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina parlato di "Bis di consolazione", riferendosi al fatto che in caso di vittoria il portoghese potrebbe lasciare il Milan con due trofei in più in bacheca. In più il quotidiano ha svelato quello che è "Il piano di Sergio", ovvero quello di schierare i titolari lunedì a Genova e compiere un ampio turnover venerdì proprio contro il Bologna in quello che è un antipasto della finale di Roma.