Conceiçao, serve la qualificazione in Champions per guadagnarsi la conferma. Ieri Ibra ha ribadito la fiducia al tecnico

Sergio Conceiçao sta lavorando tanto da quando è arrivato sulla panchina sia per far svoltare una squadra che sta avendo una stagione con troppi alti e bassi, sia per guadagnarsi la conferma anche per il prossimo anno. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che per restare il tecnico portoghese deve per forza arrivare tra le prime quattro e conquistare così un posto nella prossima Champions League.

Dopo il mercato invernale, il Milan ha tutto per raggiungere questo obiettivo, ma in campionato deve trovare quella continuità che finora è mancata. Stasera arriva l'Hellas Verona a San Siro, una sfida che il Diavolo non può assolutamente sbagliare. Ieri a Milanello era presente anche Zlatan Ibrahimvoc, il quale, oltre a far sentire la sua vicinanza alla squadra, ha ribadito la fiducia a Conceiçao.