Continua la ricerca del vice Theo. La Gazzetta: "Idea Pezzella per la sinistra"

In occasione dell'ultima partita di Nations League contro l'Italia a San Siro, il CT della Francia Didier Deschamps ha parlato di un Theo Hernandez non al meglio in quanto starebbe attraversando un periodo non semplicissimo, visto che da qualche anno a questa parte non riesce ad avere più giorni di fila di vacanza per via dei tanti impegni che lo vedono protagonista, non solo con la Nazionale ma anche e soprattutto con il Milan.

In rossonero Theo Hernandez viene spremuto al massimo, complice anche l'assenza in rosa di un suo sostituto naturale. La dirigenza è pronta ad ovviare a questo problema, andando alla ricerca proprio nel prossimo calciomercato di un calciatore che possa permettere al francese di rifiatare nei momenti opportuni.

Tra tutti La Gazzetta dello Sport ne ha cacciato fuori uno nuovo stamattina, titolando "Idea Pezzella per la sinistra", riferendosi al Giuseppe dell'Empoli, ex Parma ed Atalanta fra le altre, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 13 presenze tra Serie A (12) e Coppa Italia (1).