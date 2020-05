Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Juve-Milan, ballo sulle punte"

Il calcio italiano ripartirà dalla Coppa Italia. I rossoneri saranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino per il ritorno della semifinale (si riparte dall’1-1 di San Siro). "Juve-Milan, ballo sulle punte", titola la Gazzetta dello Sport in prima pagina. "CR7 vuole ripartire a mille, Rebic-Leao per aiutare Pioli", scrive la rosea di spalla in merito alla sfida tra la squadra milanista e i bianconeri di Maurizio Sarri.