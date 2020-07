Corriere della Sera: "Idea Gravina: playoff nella prossima stagione"

"Idea Gravina: playoff nella prossima stagione". Lo scrive il Corriere della Sera - a pagina 39 - a proposito dell'ultima idea del presidente della Figc per il campionato 2020-21. "La Serie A - si legge - aveva già trovato un accordo per il secondo weekend di settembre, come in Inghilterra e Spagna. Ma negli ultimi tempi più di un presidente, a cominciare da De Laurentiis del Napoli, ha manifestato le sue perplessità, chiedendo una ripartenza ritardata il 3 ottobre. Giovedì il Consiglio di Lega, o addirittura la stessa assemblea, dovrebbe affrontare la questione".