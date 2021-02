Corriere della Sera: "Il Milan stringe i denti per mantenere le distanze"

"Il Milan stringe i denti per mantenere le distanze", titola questa mattina il Corriere della Sera. Una sconfitta - si legge - non solo consentirebbe alla Roma di portarsi a due punti, ma ridisegnerebbe gli scenari complessivi, con 7 squadre in corsa per 4 posti. Difendere il proprio vantaggio come fosse un tesoro, dunque, deve diventare la vera missione rossonera da qui al 23 maggio. L’obiettivo è tenere a distanza i giallorossi di Fonseca: significa che anche un pareggio andrebbe bene.