Corriere della Sera: "Milan per il riscatto contro il Lille"

L’edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio - a pagina 61 - alla squadra di Pioli in vista della sfida di Europa League in programma in Francia. "Milan per il riscatto contro il Lille", titola il noto quotidiano. "Fuori Ibra e Leao - si legge - i rossoneri puntano su Rebic". Ieri ha parlato Bonera, che sostituirà Pioli allo stadio Pierre Mauroy: "Nessun calcolo", ha dichiarato il mister milanista.