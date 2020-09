Si parla anche di calcio sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. "Svolta in Serie A, via libera ai fondi", titola in taglio alto il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Il sì dei 20 club". L’argomento viene approfondito all’interno del giornale: "L’assemblea vota all’unanimità - si legge - nasce una media company per lo sfruttamento dei diritti tv".