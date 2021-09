Corriere della Sera: "Tonali super, l'Under 21 vince facile"

L’Italia Under 21 è partita col piede giusto nel girone di qualificazione alla fase finale dell’Europeo, liquidando con un secco 3-0 il Lussemburgo. Come sottolinea il Corriere dell Sera, a Empoli il grande mattatore è stato il milanista Tonali, autore di due assist. Sandro è in crescita e lo ha dimostrato ampiamente anche nelle prime uscite con il Milan.