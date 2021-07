Corriere dello Sport: "Colpo a centrocampo, il Milan pensa a Sabitzer"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane pone l'accento sulle strategie di mercato del club rossonero. "Colpo a centrocampo, il Milan pensa a Sabitzer", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Sia centrale, sia trequartista: in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà. L’austriaco del Lipsia era stato già cercato ai tempi di Rangnick. Potrebbe arrivare per 20 milioni".