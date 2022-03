Corriere dello Sport: "E Tonali ha le chiavi del Milan" 

MilanNews.it

"E Tonali ha le chiavi del Milan", titola il Corriere dello Sport parlando del giovane milanista. "Non soltanto gli elogi unanimi - scrive il quotidiano romano -, adesso c’è anche la sensazione molto diffusa di aver raggiunto livelli di maturità e sicurezza tipici dei grandi mediani: dopo i flash azzurri arrivano gli esami per riportare il club a vincere". Sandro è diventato un punto di riferimento per Milan e Nazionale: "Il centrocampista - osserva il Corriere - si è affermato anche con la maglia dell’Italia: rush scudetto e futuro, ora vuole lasciare il segno in rossonero. Dall’estate 2021 crescita costante anche grazie al lavoro di Pioli. Così anche i tifosi non si preoccupano per l’addio di Kessie che andrà al Barça".