Corriere dello Sport: "FIGC-Lega, proroga sotto commissario"

"FIGC-Lega, proroga sotto commissario", titola stamane il Corriere dello Sport. Una proroga travestita da diktat, che mette la Serie A con le spalle al muro. Nove giorni di tempo per adeguare lo statuto ai principi informatori, dopodiché dal 26 febbraio scenderà in campo Gennaro Terracciano, il commissario "ad acta" scelto (con i voti contrari dei consiglieri Lotito e Marotta) per sistemare i regolamenti della Lega. Gabriele Gravina ha dunque concesso una fiducia a tempo, poi, superata la scadenza dal 26 febbraio, Terracciano metterà mano allo statuto.