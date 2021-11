Corriere dello Sport: "Kamara, la garanzia se Kessie parte"

"Kamara, la garanzia se Kessie parte". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica alla società milanista, o meglio, alle strategie di mercato di Maldini e Massara. "Il Milan - scrive il quotidiano romano - come è successo con Donnarumma e Calhanoglu, non vuole farsi sorprendere. Anche il francese del Marsiglia è in scadenza di contratto, il club rossonero potrebbe mettere a segno il colpo in ogni momento". In soldoni, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero accelerare la pratica Kamara se Kessie dovesse anticipare il suo addio a gennaio.