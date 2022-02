"Milan a Salerno per volare a +4", scrive il Corriere dello Sport in prima pagina in vista della sfida in programma questa sera allo stadio Arechi. "Scudetto, i rossoneri provano a staccare l'Inter", aggiunge il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta una dichiarazione rilasciata da Stefano Pioli alla vigilia: "Possiamo vincerle tutte".