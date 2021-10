"Pioli spegne il sogno del Bologna in nove". È il titolo che il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica in prima pagina al Milan dopo l’incredibile vittoria di ieri contro il Bologna. Grazie al successo ottenuto al Dall’Ara, i rossoneri si sono posizionati al primo posto in classifica in attesa dello scontro diretto di oggi tra Roma e Napoli.