Corriere di Roma: "La Lazio senza punte si arrende al Milan"

Il Corriere di Roma in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla vittoria dei rossoneri. O meglio, alla pesante sconfitta dei biancocelesti, che allontana la squadra di Inzaghi dal primo posto. "La Lazio senza punte si arrende al Milan", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Senza Immobile e Caicedo la Lazio viene travolta all’Olimpico dal Milan per 3-0, vede aumentare a 7 punti il distacco dalla Juventus e allontanarsi i sogni scudetto".