Corriere Milano: "Via al bando per il nuovo San Siro"

"Via al bando per il nuovo San Siro" scrive il Corriere Milano in apertura quest'oggi. Novità in arrivo per la costruzione del nuovo San Siro. Il sindaco Beppe Sala tira dritto: "Non mi faccio condizionare", ha detto ieri il primo cittadino milanese, dopo l’apertura del fascicolo da parte della Procura sui presunti danni erariali che deriverebbero dalla vendita di San Siro. Resta il nodo dei costi: Inter e Milan vogliono escludere dall’investimento la bonifica e le spese per la demolizione.

Ieri sera, dopo il consiglio comunale, in cui l’argomento stadio ha tenuto banco, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la vendita dell’impianto e delle aree circostanti allo stadio. La finalità del bando è quello di capire se altre società, oltre a Milan e Inter, siano interessate all’acquisto dell’area. Pubblicato inoltre il Docfap, il documento delle alternative progettuali messo a punto dai nerazzurri e dai rossoneri.