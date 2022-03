Corsa scudetto, Corriere dello Sport: "Pioli si porta a +6 sull'Inter"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola stamane riserva ampio spazio in prima pagina alle partite della 30esima giornata di campionato che si sono disputate ieri. “L’Inter non c’è più”, titola il quotidiano romano: “Negli anticipi per lo scudetto - si legge - la frenata di Simone. Pari con la viola, 7 punti in 7 gare. Inzaghi: “Io primo responsabile”. Successi del Milan a Cagliari e del Napoli in rimonta sull’Udinese. Pioli si porta a +6 sui nerazzurri, Spalletti resta in scia con Osimhen”.