CorSera: "Avanti su Paratici: si tratta sulle clausole E Furlani blinda Ibra: 'Resterà con noi'"

In merito ai movimenti nella dirigenza rossonera, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Avanti su Paratici: si tratta sulle clausole E Furlani blinda Ibra: 'Resterà con noi'". La riorganizzazione societaria nel club di via Aldo Rossi è partita e prevede prima di tutto l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Non siamo ancora alla fase delle firme e neanche delle proposte scritte, ma la scelta sembra essere ormai stata fatta: sarà Fabio Paratici ad entrare nell'organigramma milanista. Le parti hanno trovato un accordo verbale, ma, come spiega il Corriere della Sera, ora c'è la stesura dei contratti con relativa clausola d’uscita per il Milan, una sorta di diritto di recesso super blindato, in caso di condanna penale per Paratici, coinvolto nell’inchiesta Prisma. L'ex Juventus e Tottenham spinge per portare con sè persone di sua fiducia nello staff come Lorenzo Giani da inserire nello scouting, ma la permanenza di Geoffrey Moncada non è in discussione.

Furlani sul ds e su Ibrahimovic

Ieri sera, nel pre-partita di Milan-Inter di Coppa Italia, l'ad Giorgio Furlani ha parlato così ai microfoni di Mediaset: "Non abbiamo avuto un DS tradizionale nelle ultime due stagioni, abbiamo separato il ruolo in varie persone nel club. Adesso quello che stiamo valutando, decisioni non sono state ancora prese, di prendere un DS più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro, si lavorerà insieme con l’unico obiettivo di avere successo sul campo. Se Ibrahimovic rimarrà nel progetto Milan? Zlatan forse è sembrato assente a voi ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo assieme in totale armonia. All’interno è chiaro chi sono le persone, chi fa che cosa e come lavoriamo assieme. Forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Ibra rimarrà in questo progetto, lavoriamo bene assieme, per me non è cambiato nulla rispetto a qualche settimana fa”.