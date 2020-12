In casa Milan è sempre allarme rosso. Domani, contro la Lazio, oltre ai soliti Ibra, Kjaer, Bennacer e Gabbia, mancherà di sicuro Kessie per squalifica. In dubbio pure Rebic e Tonali. Come riporta il Corriere della Sera, c’è cauto ottimismo sia per il croato che per il centrocampista italiano: oggi la decisione.