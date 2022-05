CorSera - Cessione Milan: RedBird è in vantaggio su Investcorp

MilanNews.it

In via Aldo Rossi, il focus è tutto sulle ultime due giornate di campionato, ma intanto Elliott prosegue le sue trattative per la cessione del Milan. Al momento, in corsa ci sono due soggetti: si tratta di del fondo arabo Investcorp e di quello americano RedBird, con quest'ultimo che, secondo il Corriere della Sera, è attualmente in vantaggio per diventare il nuovo proprietario del club rossonero.