CorSera: "Conceicao si lamenta: 'Continuo a sentire nomi di nuovi tecnici'. Inizia il casting per il ds"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Conceicao si lamenta: 'Continuo a sentire nomi di nuovi tecnici'. Inizia il casting per il ds". Sergio Conceiçao, intervenuto nelle scorse ore al "Coimbra Football Congress 2025", ha parlato anche della difficoltà che sta trovando in rossonero. In particolare, il tecnico milanista si è lamentato delle troppe voci che ci sono sul suo futuro e di quello della panchina rossonera: "Dopo la Supercoppa, abbiamo pareggiato con il Cagliari con un errore individuale. Da allora, ogni giorno, accostano nuovi allenatori al club".

Conceiçao spera nella riconferma. Al via il casting per il ds

Conceiçao spera ancora nella sua riconferma, ma sa che dovrà vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions. L'ultima parola sul suo destino spetterà ovviamente al nuovo direttore sportivo che verrà nominato nelle prossime settimane. Questa settimana inizia il casting e tra oggi e domani l'ad Giorgio Furlani incontrerà Fabio Paratici, che per molti è il grande favorito.