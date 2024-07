CorSera: "Dopo Morata un altro colpo: Milan su Samardzic, regalo per Fonseca"

Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato del Milan. L’area tecnica conta di avere a disposizione, per un’annata da ricordare, Alvaro Morata che oggi si sottoporrà alle visite mediche e poi un centrocampista di qualità. Dopo l'acquisto di Morata e considerando le difficoltà per Fofana, per il quale il Milan ha proposto 10 milioni a fronte di una richiesta di 25 avanzata dal Monaco, è spuntato un nuovo nome. Si studia il dossier Samardzic, il centrocampista dell’Udinese che lo scorso anno fu a un soffio dal passaggio all’Inter.

Questi i numeri di Samardzic con la maglia dell'Udinese nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 34

MINUTI IN CAMPO: 2382'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 2