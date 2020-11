CorSera - Gara dura per il Milan: Lille squadra da Champions

Non sarà una passeggiata per il Milan. Il Lille, infatti, ha già dimostrato ampiamente il suo valore nella precedente sfida di San Siro. Insomma, sarà una partita complicata, senz’altro la più difficile del girone. Come sottolinea il Corriere della Sera, se il campionato francese non fosse stato bloccato ad aprile per via del Covid, oggi il Lille giocherebbe in Champions e non in Europa League. È quello il valore della squadra di Christophe Galtier.