CorSera: "I segreti dello scudetto tra calendario e sorprese"

Il Corriere della Sera approfondisce nel taglio alto della prima pagina il discorso relativo al campionato di Serie A con il titolo seguente: "I segreti dello scudetto tra calendario e sorprese". Il Milan ha smarrito i gol, il Napoli la sicurezza nel suo fortino, l'Inter l'intensità e la qualità del gioco. Il calcio italiano, nella sua mediocrità tecnica, ha il sapore del grande thriller, ma non c'è una favorita perché non c'è una squadra al di sopra di ogni sospetto, solo tre magnifiche imperfette. Al Diavolo manca uno stoccatore, con Ibrahimovic che ora rischia di limitarlo, mentre Spalletti deve superare la sindrome casalinga e ritrovare i gol degli esterni. Infine c'è l'Inter, che arriva dal successo dello Stadium, ma che ha perso l'antico splendore. Barella e Calhanoglu non sono gli stessi dell'andata, Dzeko e Lautaro lo stesso: chissà che non possa comunque ricevere una spinta emotiva decisiva.