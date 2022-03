CorSera - Ibra vuole il Mondiale a 41 anni: il traguardo è vicino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic ha un sogno/obiettivo: giocare il Mondiale a 41 anni suonati. Come sottolinea il Corriere della Sera, il traguardo ora è più vicino: martedì, infatti, la Svezia affronterà la Polonia in trasferta nella finale playoff. L’attaccante milanista, dopo aver saltato la semifinale con la Repubblica Ceca per squalifica, stavolta ci sarà. Nel frattempo, ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me".