CorSera - Ieri Popovic è sbarcato a Milano: la mossa ha sorpreso il Milan. Ecco perchè

Ieri mattina, Matija Popovic, attaccante classe 2006 svincolato dal Partizan Belgrado, è salito su un aereo che lo ha portato a Milano. Questa mossa, secondo quanto riporta stamattina il Corriere della Sera, ha sorpreso il Milan che sta ancora riflettendo su questo affare e non solo per le cifre.

Il motivo è semplice: tesserando il giovane serbo, infatti, il club di via Aldo Rossi andrebbe ad occupare l'ultimo slot da extracomunitario e quindi non potrebbe prenderne altri in questa finestra di mercato invernale. A Casa Milan sono quindi ore di riflessione per decidere se chiudere o meno questa trattatva con Popovic che va avanti ormai da diversi mesi.