Tra Milan e Nazionale, il QS recita: "Allegri, un cuore diviso a metà"

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Quando poco meno di un anno fa Massimiliano Allegri veniva a Milano per firmare il suo contratto con il Milan, rientrando nel club rossonero dopo undici anni dalla sua prima avventura milanista, l'obiettivo numero uno era quello di riportare in Champions League il Diavolo e farlo tornare grande. E se ci si attendeva che, per fare centro, non sarebbe stato facile vista la grande competizione per terzo e quarto posto in Italia, forse non ci si aspettava che tra Diavolo e Max si sarebbe messa di mezzo la Nazionale.

Questo ultimo mese di stagione, con il Milan in piena corsa per la Champions League, dopo che sembrava aver ipotecato la qualificazione, sarà molto condizionato da quello che Allegri deciderà per il suo futuro relativamente all'incarico di CT dell'Italia. Il QS non a caso questa mattina scrive e titola così: "Allegri, un cuore diviso a metà. Il Milan e la promessa Champions, ma riprende quota il futuro da CT". Anche nel sottotitolo viene approfondita la questione: "Max il preferito dell'ex n°1 del Coni Giovanni Malagò per la panchina azzurra. Resta l'obiettivo di portare il Diavolo tra le prime 4".