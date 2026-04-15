Il Milan cerca rinforzi per il futuro, il CorSport: "Fiducia in Goretzka"

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Da qualche settimana ormai sta tornando in voga anche il calciomercato: con la fine della stagione che si avvicina sempre di più, è sacrosanto iniziare già a mettere giù quantomeno qualche idea per l'estate e su che direzione prendere per far sì che il Milan visto quest'anno possa migliorare la sua rosa. È chiaro che, nella situazione in cui il Diavolo si trova in questo momento, tutto è un po' frenato e condizionato dal risultato finale: la qualificazione in Champions League farà tutta la differenza di questo mondo.

Intanto però la dirigenza rossonera lavora sotto traccia in modo tale che, se verrà raggiunto l'obiettivo prefissato, si potrà passare all'azione con più facilità. C'è un nome più di altri che è in orbita milanista ormai da diverse settimane, lo riprende il Corriere dello Sport questa mattina titolando così: "Fiducia in Goretzka: il Milan offre l'Europa". Da via Aldo Rossi attendono una risposta all'offerta di 5 milioni per tre stagioni, recapitata al tedesco che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il Milan si è mosso con anticipo rispetto alla folta concorrenza, anche italiana, ma la sensazione è che la prima discriminante, per il centrocampista, sarà la partecipazione alla Champions League.