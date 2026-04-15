La Gazzetta in prima pagina sul futuro di Leao e Allegri

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I risultati recenti hanno gettato qualche piccola ombra sul futuro del Milan e in particolare di alcuni protagonisti sicuramente molto importanti. Su tutti il tecnico Massimiliano Allegri, su cui si potrebbe stagliare all'orizzonte la possibilità di diventare CT dell'Italia, e il numero 10 Rafael Leao, autore di una stagione complicata anche se da miglior giocatore della rosa, che potrebbe anche salutare il mondo rossonero in estate dopo sette anni ricchi di momenti indimenticabili e di qualche difficoltà.

La Gazzetta dello Sport questa mattina nella sua prima pagina parla di entrambi. In taglio alto titola così su Rafa Leao, anche in vista della prossima partita di domenica in casa dell'Hellas Verona: "Leao ti giochi tutto. Milan, avanti con Rafa (nonostante i fischi)". Accanto a questa notizia c'è quella sull'eventualità di Max in Nazionale. Scrive la rosea: "Questione Nazionale, la corsa al CT. Il Diavolo vuole blindare Allegri". Citato anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Conte decida ora"