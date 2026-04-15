Christian ritrova la vittima del suo ultimo gol, il CorSport: "Carica Pulisic"

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Correva il 28 dicembre 2025 e Christian Pulisic piegava sotto i suoi piedi, a San Siro, l'Hellas Verona: un gol in una partita che i rossoneri vinsero per 3-0, grazie anche alla doppietta di Nkunku. Per il francese furono le prime due reti in Serie A, per l'americano è stato (fino a questo momento) l'ultima. In questo 2026 e in questo girone di ritorno, Captain America è mancato tantissimo passando da essere il miglior giocatore del campionato fino a Capodanno a diventare l'ombra di se stesso in questi primi tre mesi e mezzo di nuovo anno.

Questo weekend però torna l'Hellas Verona e chissà che questo non possa essere il grilletto che faccia scattare qualcosa nella testa di Pulisic. Domenica alle 15 il Milan è ospite al Bentegodi e il Corriere dello Sport sottolinea proprio la possibilità di ritrovarsi per lo statunitense. Il titolo recita così: "Carica Pulisic. Zero gol da 110 giorni, l'ultimo al Verona: ecco l'occasione". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Aveva iniziato bene la stagione, poi si è congelato: adesso ritrova il 3-5-2 e lo farà da titolare, affrontando proprio la squadra gialloblu".