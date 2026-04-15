La Nazionale incombe, la Gazzetta titola: "Il Milan vuole blindare Allegri"

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Nelle ultime settimane, da quando cioè l'Italia ha clamorosamente mancato l'appuntamento con il terzo Mondiale di fila, le voci sul possibile nuovo CT si sono rincorse, tra smentite, mezze voci e dichiarazioni dei diretti interessati. I due candidati emersi come principali, nonostante il nuovo Presidente federale sarà eletto solamente il 22 giugno, sono Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, e Antonio Conte, allenatore Campione di Italia in carica con il Napoli.

Di questo ha parlato la Gazzetta dello Sport questa mattina, riportando alcune notizie su entrambi i profili. Il titolo della rosea recita: "Manovre azzurre". Da via Aldo Rossi, però, sono intenzionati a chiudere la porta, come viene riportato: "Il Milan vuole blindare Allegri. Il Diavolo programma con Max, però occhio alla Champions". L'idea è proseguire il progetto aperto con Max l'estate scorsa anche se è chiaro che se la Champions dovesse incredibilmente sfumare, le cose potrebbero cambiare.