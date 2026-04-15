Rischio diffidati per il Milan, Tuttosport: "A Verona il giallo fa paura al Diavolo"

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La partita che il Milan affronterà in questo weekend sarà tutt'altro che semplice, per tantissimi motivi. In primis per il momento di forma dei rossoneri, reduci da quattro ko nelle ultime sette giornate di campionato che hanno messo in discussione tutto, anche il posto Champions. In secondo luogo perché non andrà preso sotto gamba l'impegno con l'Hellas Verona pensando già al big match contro la Juventus della settimana dopo. Eppure la testa dovrà essere molto lucida in campo, anche perché già dal Bentegodi si può iniziare a costruire il risultato di sette giorni dopo contro i bianconeri.

Questo si potrà fare sia con la prestazione in campo e l'auspicata vittoria, che potrebbe infondere nuova fiducia nei cuori tristi dei milanisti, sia con l'attenzione al cartellino giallo. Ci sono infatti ben 5 rossoneri diffidati che con un'ammonizione salterebbero il big match con la Juve. Di questo ha parlato Tuttosport stamattina, titolando così: "A Verona il giallo fa paura al Diavolo". I cinque giocatori con la spada di Damocle sulla testa sono Athekame, Fofana, Saelemaekers ma soprattutto Leao e Modric.