Leao, un'altra chance. La Gazzetta: "A Verona ancora titolare"

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Non è un periodo felice per Rafael Leao, dal punto di vista sportivo: si può anzi dire che sia il peggior momento da quando è arrivato al Milan, ormai nella lontana estate del 2019. Eppure, nonostante questo, il tecnico Massimiliano Allegri continua a credere nel giocatore che, in ogni caso, è il capocannoniere della squadra milanista in questa stagione. Nonostante i problemi fisici che lo hanno tenuto sempre al 50%, nonostante i fischi piovuti dalle tribune di San Siro sabato scorso e nonostante le congetture sul suo futuro, anche con il Verona Leao dovrebbe partire dall'inizio.

Questa è la notizia della mattina della Gazzetta dello Sport che sulla sua edizione odierna titola così in merito al numero 10 rossonero: "Avanti con Leao. Rafa si gioca tutto, il Milan gli chiede i gol da Champions". Nel sottotitolo si entra nel dettaglio e viene riferita l'indiscrezione sulla possibile formazione del Bentegodi, domenica: "Nonostante i fischi di San Siro e il ritorno al 3-5-2, domenica a Verona il portoghese ancora titolare". E accanto a lui dovrebbe trovar posto l'altro campione caduto in disgrazia in questa seconda metà di stagione, Christian Pulisic.