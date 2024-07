CorSera: "Il Milan aspetta Morata". Pronto un triennale da 5 milioni

vedi letture

"Il Milan aspetta Morata": titola così il Corriere della Sera che spiega che il grande obiettivo del Diavolo per rinforzare l'attacco è ora Alvaro Morata che ieri da capitano della Spagna ha conquistato la finale dell'Europeo dopo aver sconfitto 2-1 in semifinale la Francia dei rossoneri Maignan e Theo Hernandez. Per l'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, è pronto un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione.

Questi i numeri di Alvaro Morata con la maglia dell'Atletico Madrid nella stagione 2023-2024:

PRESENZE LIGA: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DEL RE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA SPAGNOLA: 1

PRESENZE TOTALI: 48

MINUTI IN CAMPO: 2968'

GOL: 21

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1