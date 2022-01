CorSera - Il Milan non molla Botman anche dopo i due no del Lille

Nonostante dal Lille siano già arrivati due no, il Milan non molla la presa per Sven Botman e continua a lavorare per provare a portare a Milanello il difensore olandese, da sempre il preferito per sostituire l'infortunato Kjaer. Il club francese, come riporta il Corriere della Sera, vuole resistere al pressing rossonero e comunque continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino.