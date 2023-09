CorSera: "Il Milan ritrova il talento di Leao, ma perde i pezzi. Il k.o. di Krunic è un guaio serio"

"Il Milan ritrova il talento di Leao, ma perde i pezzi. Il k.o. di Krunic è un guaio serio": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il portoghese, sempre più leader del Diavolo, sta prendendo sempre più per mano la squadra per trascinarla verso altre vittorie. Peccato per i diversi infortuni che hanno già colpito i rossoneri in questo inizio di stagione: al momento il guaio principale è senza dubbio lo stop di Krunic in quanto in rosa manca una vera alternativa di ruolo al bosniaco, visto che sia Reijnders sia Adli hanno caratteristiche differenti.