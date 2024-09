CorSera: "Il Milan si illude, poi finisce in pezzi"

Il gol di Christian Pulisic a tre minuti dall'inizio della partita aveva illuso tutti, perché il Milan sembrava essere partito con la stessa grinta e voglia che aveva poi contraddistinto i primi 30 della partita di sabato sera contro il Venezia. Per sfortuna della formazione rossonera, però, difronte questa volta non c'erano i lagunari ma il Liverpool, che dato il vantaggio agli avversari non ci ha pensato due secondi a rimettere in ordine la situazione.

Quindi, come titolato anche questa mattina da La Repubblica, "Il Milan si illude, poi finisce a pezzi", venendo anche fischiato dai suoi tifosi negli ultimissimi minuti di partita. Ciliegina sulla torta gli infortuni di Mike Maignan e Davide Calabria, che rischiano di essere assenti domenica per una partita che il tifo milanista sente particolarmente dopo gli ultimi precedenti: il derby.