CorSera: "Il Milan va agli ottavi, Juve in Europa League"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Il Milan va agli ottavi, Juve in Europa League", taglio alto di prima pagina del Corriere della Sera dedicato alla serata di Champions League di ieri sera. Il Milan batte quattro a zero il Salisburgo e vola agli ottavi di finale, mentre la Juventus, già fuori dalla Champions, perde due a uno contro il Paris Saint Germain e va in Europa League in virtù della contemporanea sconfitta del Maccabi Haifa. Oggi è il turno di Roma e Lazio in Europa League, oltre che della Fiorentina in Conference.