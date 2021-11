CorSera - Impressionante Frattesi: il Milan o segue, ma c’è la fila

Nel Sassuolo che ieri ha espugnato San Siro, c'è un giocatore che ha impressionato tutti, vale a dire Davide Frattesi, centrocampista che ha dominato in mezzo al campo: come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, sul giovane neroverde c'è dam tempo l'interesse del Milan che però non è l'unico club che ha messo gli occhi su di lui.