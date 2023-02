Fonte: tuttomercatoweb.com

"L'Inter vince il derby, Milan sempre più in crisi". Questa mattina, la prima pagina del Corriere della Sera non usa giri di parole per parlare della stracittadina milanese. Ieri sera il derby se l'è aggiudicato l'Inter per 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez (promosso capitano dopo quanto avvenuto a Skriniar in sede di mercato).